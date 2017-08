An anonymous reader quotes OpenSource.com:The article looks at seven distros -- Slackware 1.01 (1993), Debian 0.91 (1994), Jurix/S.u.S.E. (1996), SUSE 5.1 (1998), Red Hat 6.0 (1999), Mandrake 8.0 (2001), and Fedora 1 (2003). Click through for some of the highlights